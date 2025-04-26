Россиян предупредили о резком похолодании на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что почти на всей европейской части РФ на выходных ожидается похолодание, сообщает РИА Новости .

По прогнозу синоптика, с субботы ожидается значительное понижение температуры.

«Воздушные массы уже будут перемещаться из более северных районов, поэтому резкое понижение температуры практически на всей европейской территории (страны — прим. ред.)», — пояснил он.

В воскресенье и понедельник погода будет похожу на ту, которая была в конце марта, температура опустится на 6-7 градусов ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал апрель в Центральной России сумасшедшим, так как погода в середине этой весны бросается из крайности в крайность, а температура скачет от мартовских показателей к июльским.