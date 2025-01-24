Россиян предупредили о распространении мошенниками вируса Mamont в Telegram

МВД России предупредило граждан о том, что мошенники начали рассылать в Telegram вредоносное программное обеспечение, из-за которого смартфоны оказываются заражены вирусом Mamont, сообщает ТАСС .

Злоумышленники зачастую отправляют пользователю файлы, которые сопровождают вопросом: «Это ты на видео?», слово «видео» может использоваться в названии файла.

Когда человек открывает этот файл, на его телефон скачивается вредоносное приложение, после чего устройство оказывается заражено трояном Mamont. Вирус считывает push-уведомления, смс-сообщения и фото из галереи пользователя.

Благодаря этому мошенники получают доступ к телефону человека и его платежным системам. Персональная информация также может быть использована мошенниками в противоправных целях.

Рассылка вредоносного ПО направлена на разные категории граждан. В МВД призвали население не открывать сообщения с неизвестными файлами в мессенджере.

Ранее стало известно, что злоумышленники могут украсть Telegram-аккаунты россиян с помощью просьбы поучаствовать в голосовании. Как только жертва переходит по ссылке, то теряет доступ к своему аккаунту.