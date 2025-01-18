МВД: мошенники крадут Telegram-аккаунты россиян с помощью голосований

Злоумышленники могут украсть Telegram-аккаунты россиян с помощью просьбы поучаствовать в голосовании, сообщает управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Мошенники присылают пользователям Telegram сообщение от знакомого контакта, который давно не выходил онлайн. Там излагается просьба проголосовать за кого-либо.

При этом ссылка для «голосования» ведет на фишинговый ресурс, как только жертва переходит на него, то теряет доступ к своему аккаунту.

Россиян попросили быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее жителям Подмосковья объяснили, как защититься от СМС-фишинга.