Жителям Подмосковья объяснили, как защититься от СМС-фишинга

Чтобы похитить персональные данные с телефона жертвы, кибермошенники придумали новый способ обхода защиты от фишинга в СМС. Подробнее о мошеннической схеме рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Защита от фишинга в iMessage автоматически блокирует ссылки в сообщениях от незнакомых отправителей. Чтобы отключить такую защиту, злоумышленники используют привычку отвечать на сервисные сообщения: «Да», «Нет» или «СТОП».

Схема работает так: пользователю приходит сообщение о проблемах с доставкой посылки или неоплаченных штрафах. Например, «Ваш штраф за парковку не оплачен. Ответьте Y для получения деталей». После ответа на такое СМС ссылки в сообщении становятся активными. Мошенники получают подтверждение, что человек реагирует на спам, и начинают кибератаку. Они рассылают фишинговые сообщения под видом банковских уведомлений, запросов на оплату и других хитрых уловок.

Чтобы обезопасить себя и не попасться на уловки мошенников, игнорируйте подозрительные СМС и не отвечайте на запросы от незнакомых отправителей. Если есть сомнения, что сообщение от реальной службы — проверьте информацию на официальном сайте организации.

Узнать больше о кибербезопасности и повысить уровень цифровой грамотности поможет раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.