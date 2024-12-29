Россиян предупредили о новой схеме аферы с использованием банковского трояна

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России обнаружили новый вид мошенничества с использованием банковского трояна NGate.

«Фиксируются факты использования злоумышленниками новой версии банковского трояна NGate, нацеленного на российских пользователей», — говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

Согласно новой схеме, мошенник связывается с жертвой и предлагает получить различные соцвыплаты или иную финансовую выгоду. Для этого необходимо перейти по присланной ссылке, переход по которой запускает скачивание вредоносного APK-файла с NGate, замаскированного под портал «Госуслуг» или приложения банков.

Затем жертва запускает приложение и якобы для верификации прикладывает свою платежную карту к задней стороне телефона и вводит свой PIN-код. Далее приложение распознает данные карты, с помощью которых злоумышленники снимают наличные в банкомате.

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