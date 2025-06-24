Россиян будут штрафовать на 20 тыс рублей за несообщение в военкомат о переезде

Государственная дума РФ во время пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафа до 20 тыс. рублей за несообщение в военный комиссариат о том, что призывник переехал. Об этом сообщает ТАСС .

Будут внесены поправки в статью 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Штраф до 20 тыс. рублей будут выписывать за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место жительства, которое не подтверждено регистрацией.

Наказание последует, если не передать сведения вне зависимости от сроков проживания на новом месте.

Ранее 25-летнего призывника с болезнью сняли с рейса в Шереметьеве. После этого его доставили в Единый пункт призыва, там мужчина получил повестку.