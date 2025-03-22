Россия стала одним из мировых лидеров по числу вебкам-студий

Россия занимает второе место в мире по числу зарегистрированных аккаунтов вебкам-моделей. Тысячи россиянок беспрерывно ведут съемки в подпольных студиях по всей стране, сообщает газета «Известия» .

В основном контент откровенного характера предназначен для экспорта. Наиболее часто эротические трансляции с россиянками востребованы в Великобритании, Германии и Соединенных Штатах.

Вебкам модели могут зарабатывать до 250 тыс. рублей в месяц, однако более половины данной суммы забирает стриминговая платформа. Часто девушки становятся жертвами преследований, шантажа и даже насилия.

В России нет легальных способов регистрации студий и оформления деятельности в качестве вебкам-модели. Трудовые договоры с девушками не заключаются, что оставляет их без правовой защиты от работодателей.

Эротика на стриминговых платформах не запрещена законодательством, однако распространение порнографического контента может повлечь ответственность по статье 242 УК РФ.

Ранее стало известно, что Госдума решила положить конец вебкам-студиям в России. Согласно предложенным поправкам в закон, держателям вебкам-студий в РФ может грозить до 15 лет тюрьмы.