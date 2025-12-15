Жена депутата из Тольятти рожала в Чили, пока муж хвалил «Родину-Россию»

Громкий скандал разгорается вокруг семьи депутата городской думы Тольятти Александра Дорожкина. Его супруга, 42-летняя Любовь Марченко, в своем блоге в соцсетях откровенно рассказала, что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить малышу «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру, сообщает Baza .

Супруга парламентария опубликовала видео, где пояснила, что основным мотивом для «родильного туризма» стало получение «очень сильного паспорта», который позволит ребенку посещать более 160 стран без визы. Марченко также похвасталась подарком мужа — перелетом первым классом, стоимость которого могла достигать 1 миллиона рублей.

Ситуация вызвала возмущение на фоне публичных заявлений самого депутата Дорожкина, который в своих соцсетях пишет, что «Россия — это наша Родина, наш дом, наша сила и вдохновение».

После того, как информация о специфическом туризме супруги стала известна в партии, самарское отделение «Единой России» инициировало проверку в отношении своего парламентария.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.