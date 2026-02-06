Россия начнет выдавать годовые визы талантов для мигрантов с апреля 2026 года

Российские посольства и консульства с апреля 2026 года начнут выдавать годовые деловые визы иностранцам с высокими достижениями в науке, технологиях, спорте и других сферах, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает Газета.ru .

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что с апреля 2026 года российские дипломатические представительства начнут выдавать многократные деловые визы сроком на один год иностранным гражданам, признанным полезными для России. Нововведение касается специалистов с достижениями в научно-технологическом развитии, производстве, спорте, креативных индустриях, культуре, гуманитарной сфере, а также обладателей востребованных профессий и квалификаций.

Лавров уточнил, что выдача виз будет возможна при наличии документа, подтверждающего признание иностранца представляющим интерес для России. Соответствующий указ президента уже принят и направлен на упрощение качественной миграции.

Работа по оформлению виз начнется после утверждения МВД России формы решения о признании иностранного гражданина представляющим интерес для страны. Ожидается, что процесс будет организован до 15 апреля 2026 года.

