Депутат Государственной думы Российской Федерации Шамсаил Саралиев заявил, что Россия вернула тела 23 погибших военных из зоны специальной военной операции на Украине, сообщает РБК .

Он подчеркнул, что возвращения на Родину тел российских бойцов удалось добиться по итогам переговоров с Киевом.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Киев вернул тела 99 украинских военнослужащих. На донецком направлении СВО погибли 77 бойцов ВСУ, на запорожском — 20, на харьковском — 2.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал серьезную нехватку личного состава. Он подчеркнул, что объем российских сил в зоне боевых действий на сегодняшний день в 7-10 раз превосходит украинские.