Россия и Украина обменялись телами военнослужащих
Фото - © РИА Новости
Депутат Государственной думы Российской Федерации Шамсаил Саралиев заявил, что Россия вернула тела 23 погибших военных из зоны специальной военной операции на Украине, сообщает РБК.
Он подчеркнул, что возвращения на Родину тел российских бойцов удалось добиться по итогам переговоров с Киевом.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Киев вернул тела 99 украинских военнослужащих. На донецком направлении СВО погибли 77 бойцов ВСУ, на запорожском — 20, на харьковском — 2.
Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль признал серьезную нехватку личного состава. Он подчеркнул, что объем российских сил в зоне боевых действий на сегодняшний день в 7-10 раз превосходит украинские.