Россия и Белоруссия отменили роуминг в Союзном государстве

Совет министров Союзного государства РФ и Белоруссии провел заседание, в ходе которого были одобрены примерно 20 документов. В результате собрания также был отменен роуминг в двух странах, сообщает ТАСС .

Принята резолюция «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства». Она регулирует роуминг в двух странах.

О его отмене говорили еще в мае 2024 года. Отказу от роуминга, по словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, мешали большие потери операторов обеих стран от этого шага.