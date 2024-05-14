Шадаев: Россия и Белоруссия обсуждают отмену роуминга между странами

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство планирует полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией, данный вопрос обсуждается с белорусскими коллегами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга», — сказал Шадаев.

По его словам, решению этого вопроса мешают большие финансовые потери операторов из Белоруссии от отмены роуминга. А отечественные компании, занимающиеся сотовой связью, согласны с этими убытками.

Он напомнил, что глава государства ранее давал поручение по проработке вопроса отмены роуминга.

Данная работа идет в двух странах с 2017 года. С 1 сентября 2021 года операторы мобильной связи РФ и Белоруссии взаимодействуют на условиях сниженных ставок при роуминге. С 1 апреля 2022 года отменили плату за определенное число входящих вызовов в роуминге.