Росприроднадзор Подмосковья поддержал ряд инициатив участников ДЭФ в Челябинске

На встрече с участниками Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ) в Челябинске глава Росприроднадзора Светлана Радионова поддержала несколько инициатив молодежи. Об этом сообщает пресс-служба международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого».

Так, будет рассмотрена возможность реализации идеи 14-летнего Андрея Микуленко из Луганской народной республики, который предложил открыть в Москве летний лагерь премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» совместно с одним из ведущих вузов страны для студентов и самых активных выпускников проекта.

ДЭФ, организованный фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас» и министерством экологии Челябинской области, проводится в Челябинске во второй раз. В этом году форум проходит в два этапа: в первом в режиме онлайн принимали участие команды из всех 89 регионов России, а во второй — очный — в Челябинске прошли команды из 51 региона. Каждая команда представляет свои идеи на конкурс экологических проектов.

В очный тур ДЭФ прошел 31 победитель, призер и активный участник Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» из 14 российских регионов: Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областей, Камчатского, Красноярского и Пермского краев, Луганской народной республики, Республик Татарстан и Марий Эл, Чукотского автономного округа.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова встретилась с юными участниками экологического форума в Челябинске. Юные экоактивисты смогли задать главе природоохранной службы актуальные вопросы по теме экологической безопасности и выступили с инициативами. Так, победитель IV сезона премии 14-летний Андрей Микуленко из города Краснодон Луганской народной республики спросил Светлану Радионову о возможности открыть в Москве летний лагерь для выпускников премии, студентов и активных участников, где ребята смогут обмениваться опытом для улучшения экологической обстановки.

«Это отличная идея. Здорово, что мы мыслим одинаково. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнерами — одним из ведущих вузов страны — возможность открыть на их базе летний лагерь для активных участников премии, кому уже исполнилось 18 лет. Это будет уникальная школа, где студенты из разных уголков России и даже разных стран могли бы увидеться, обменяться опытом, предложить свои идеи, обсудить совместные проекты. Мы очень надеемся, что сможем реализовать эту идею. Мы действительно получаем обратную связь уже от наших выпускников о том, что ребятам хотелось бы увидеться в Москве и поделиться опытом. Мы очень рады, что наше взаимодействие с российскими вузами дает такие результаты и рады, что студенты сегодня хотят активно участвовать в премии службы. На сегодня нас поддержали 120 вузов по всей стране», — сказала Радионова.

Глава Росприроднадзора поблагодарила Андрея Микуленко за идею и активное участие в премии. По словам Светланы Радионовой, инициатива по открытию уникальной площадки на базе одного из высших учебных заведений будет рассмотрена. Участники детского экологического форума также интересовались возможностью приехать в Москву на торжественное награждение призеров и победителей V юбилейного сезона премии «Экология — дело каждого».

Также она не исключила такую возможность, отметив, что хотелось бы поощрить таким образом ребят, проявивших неравнодушие к вопросам сохранения природы и ее ресурсов. На встрече ребята спрашивали и о новых технологиях. Так, 12-летний Егор Соколов из Йошкар-Олы — призер IV сезона в номинации «Экопросвещение» — поинтересовался, сможет ли искусственный интеллект решить вопросы загрязнения окружающей среды. Светлана Радионоварассказала, как сегодня новые технологии помогают решать задачи экологического благополучия, но отметила, что искусственный интеллект, как любой инструмент, должен быть в руках мастера, поэтому является лишь помощником человека.

Радионова поблагодарила участников премии за инициативы в защиту экологии, за творческие подходы к экопросвещению и постоянно растущее число работ. По словам главы природоохранной службы, юные жители Челябинска проявляют высокую активность.

В 2023 году Челябинская область заняла вторую строчку рейтинга регионов России по количеству поступивших на премию заявок. Победители из Челябинской области завоевали призовые места в самых разных номинациях: «Экосемья», «Экомультфильм», «Экоблогер» и «Экосоюз». Так, например, учащиеся Лицея № 95 в рамках ежегодного экологического фестиваля провели много акций и за 1 день собрали 9 тонн макулатуры, 800 кг пластиковых крышечек и полную грузовую машину корма и нужных вещей для собачьего приюта, а также приняли участие в модном показе костюмов из перерабатываемых материалов.

Международная премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. В ней могут участвовать как дети, так и взрослые. Пятый юбилейный сезон стартовал 1 августа 2024 года.

Прием заявок осуществляется на сайте и продлится до 1 апреля 2025 года. За четыре сезона в премии приняли участие все пять континентов мира — подано свыше 210 тысяч заявок из 78 стран, включая все регионы России.

Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в 120 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Северо-Кавказский федеральный университет и другие.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.