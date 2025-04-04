Девять российских компаний получили звание «Поставщик Правительства Москвы»

Звание подтверждает статус надежного партнера столичных заказчиков. Церемония награждения прошла в рамках форума «Дни московской конкуренции». Он проходит в Москве с 2 по 4 апреля.

«Звание „Поставщик Правительства Москвы“ ежегодно присваивается предпринимателям, активно работающим на рынке столичных закупок, и подтверждает, что организации являются надежными партнерами города и добросовестно выполняют все требования к качеству и срокам поставок. Они снабжают продукцией школы, детсады, больницы, коммунальные службы, реставрируют памятники архитектуры, строят дороги, озеленяют и благоустраивают город, то есть вносят существенный вклад в развитие столицы и делают ее более комфортной для жителей и гостей», — уточнила заммэра.

Претенденты оценивались по числу и общему объему исполненных за год контрактов, отсутствию штрафов со стороны госзаказчиков и другим важным критериям

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов поделился подробностями о Портале поставщиков.

«На Портале поставщиков в карточке компании, получившей награду, будет высвечиваться значок „Поставщик Правительства Москвы“. Благодаря этому статусу организация может повысить не только уровень доверия со стороны закупщиков и партнеров, но и узнаваемость компании, а также потенциально продвинуть свою продукцию на платформе. Званием были отмечены лучшие поставщики в таких сферах, как городское хозяйство и благоустройство, здравоохранение, обеспечение деятельности организаций, образование, развитие спорта, связь и информационные технологии, социальная защита, проектирование и строительство, транспорт», — прокомментировал он.

Известно, что на платформе «Портал поставщиков» зарегистрировано порядка 368 тыс. предпринимателей со всей страны и более 58 тыс. заказчиков из 42 регионов РФ.

Функциональный заказчик Портала поставщиков - департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.