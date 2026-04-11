Роспотребнадзор приостановил оборот детской смеси «Иннованта Стандарт/Энергия»

Роспотребнадзор временно приостановил оборот энтеральной смеси «Иннованта стандарт/энергия» на территории страны в связи с несоответствием обязательным требованиям, сообщается на сайте ведомства.

«С 10.04.2026 введена временная санитарная мера по приостановлению оборота на территории РФ продукции <…>: „Специализированный пищевой продукт диетического лечебного и диетического профилактического питания — смесь сухая для энтерального питания для взрослых и детей с 1-го года „Иннованта Стандарт/Энергия“ с нейтральным вкусом», — говорится в сообщении.

В продукции изготовителя ООО «ШЕЛДОНФАРМА» выявили несоответствия обязательным требованиям по показателям содержания фосфора, массовой доли кальция (Ca), массовой доли натрия (Na), массовой концентрации хрома и массовой доли белка.

В Роспотребнадзоре добавили, что указанная продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в РФ. Потребителям необходимо учитывать данную информацию при выборе продукции.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, как выбрать качественный и безопасный творог для приготовления пасхи. Ведомство рекомендовало покупать творог только в магазинах с холодильным оборудованием, проверять целостность упаковки и срок годности.

