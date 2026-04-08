Роспотребнадзор объяснил, как выбрать творог для пасхи

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти рассказали, как выбрать качественный и безопасный творог для приготовления пасхи, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Специалисты напомнили, что на упаковке должно быть указано именно «творог», а не «творожный продукт» или «творожок». Названия вроде «домашний» или «рассыпчатый» не гарантируют качества и являются маркетингом.

Качественный творог имеет белый, слегка желтоватый или кремовый оттенок. Ярко-желтый, синеватый или красноватый цвет — повод отказаться от покупки. Запах должен быть свежим, слегка кисловатым. Резкий кислый аромат указывает на то, что продукт прокис. Вкус — мягкий, с легкой кислинкой, без жирного налета во рту. Консистенция — однородная, с мягкими крупинками.

На упаковке обязаны быть указаны наименование, производитель и его адрес, товарный знак, масса нетто, состав, жирность, срок годности и условия хранения, в том числе после вскрытия. Также должна присутствовать информация о содержании микроорганизмов и добавленных витаминов.

Ведомство рекомендовало покупать творог только в магазинах с холодильным оборудованием, проверять целостность упаковки и срок годности. При сомнениях следует запросить у продавца документы, подтверждающие качество продукции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.