В стране есть место для настоящего добровольчества. Роспатриотцентр приглашает граждан присоединиться к Поисковому движению России, где можно принять участие в экспедициях в качестве волонтера, внести свой вклад в патриотическое воспитание.

Поисковое движение России работает уже более 12 лет. Организация занимается поисковыми операциями, возвращая из небытия имена павших бойцов, а семьям их историю. В движении работают более 45 тыс. поисковиков и 1500 отрядов.

За это время удалось захоронить более 12 тыс. солдат, установить свыше 15 тыс. имен. Экспедиции проводят в 37 регионах страны — от Соммерса до Шумшу, от Смоленска до Керчи.

Свой вклад может внести любой гражданин России. Человек может найти поисковый отряд в своем регионе или создать собственный, принять участие в архивных проектах, выставках и экспедициях, поддержать дело, объединяющее поколения. Подробную информацию можно найти по ссылке.

