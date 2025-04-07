Рособрнадзор прекратил действие лицензий двух вузов

сегодня в 15:15

Рособрнадзор оставил без лицензий на образовательную деятельность два высших учебных заведения в РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об АНОО ВО «Байкальский институт управления», который находится в Бурятии, и УВПРО (ДОУ) РО «Исламский институт имени Имама Шамиля», расположенном в Дагестане. Рособрнадзор прекратил действие их лицензий в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Кроме того, ведомство выдало предостережения АНО ВО «Московский гуманитарно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт» и АНО «Национальный институт миопии». Они нарушили требования в рамках федерального госконтроля в сфере образования.

Этим организациям поручено принять необходимые меры, чтобы все требования были соблюдены.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о защите вопросов ЕГЭ. Там отметили, что найти ответы на вопросы экзамена в интернете невозможно.