В Рособрнадзоре рассказали о защите вопросов ЕГЭ

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Замглавы Рособрнадзора: купить ответы на ЕГЭ в интернете невозможно

Найти ответы на ЕГЭ в интернете невозможно, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий», — сказал Круглинский в беседе с агентством.

Он рассказал, что документы к ЕГЭ разрабатываются в помещениях без связи.

После этого, материалы шифруются и распределяются по регионам случайным образом.