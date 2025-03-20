В Рособрнадзоре рассказали о защите вопросов ЕГЭ
Замглавы Рособрнадзора: купить ответы на ЕГЭ в интернете невозможно
Найти ответы на ЕГЭ в интернете невозможно, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
«Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий», — сказал Круглинский в беседе с агентством.
Он рассказал, что документы к ЕГЭ разрабатываются в помещениях без связи.
После этого, материалы шифруются и распределяются по регионам случайным образом.