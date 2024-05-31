Рособрнадзор поблагодарил участника «полуголого» досмотра школьниц в Воронеже

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев поддержал и поблагодарил учителя физкультуры школы № 62 в Воронеже Дмитрия Скляра, который принимал участие в скандальном досмотре школьниц перед ЕГЭ, сообщает Lenta.ru .

Как пишет РИА Новости, Музаев отметил, что Скляр сейчас находится под сильным давлением СМИ и не только.

По его словам, безопасность — это коллективная работа. Важно, чтобы в пункт проведения ЕГЭ не пробрался злоумышленник», а не выявление у ребят телефонов.

Он также напомнил о захвате заложников в Буденновске и школе в Беслане, о теракте в концертном зале «Крокус сити холл».

Ранее перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже охранники заставляли девочек поднимать футболки и снимать нижнее белье. Некоторые косточки на лифчиках звенели при прохождении металлодетектора. Как поделились девушки, в туалете школы еще не было дверей в кабинах.