В Воронеже выпускниц заставили вытащить косточки из белья перед экзаменом

В Воронеже детей с брекетами не пускали на экзамен из-за звона металлоискателя

В Воронеже школа № 62 оказалась в центре скандала после того, как выпускники сообщили, что перед экзаменами их заставили снимать пирсинг, откреплять цепочки с нижнего белья и вынимать косточки из бюстгальтеров, так как на все это реагировал металлоискатель, сообщает Telegram-канал Mash .

Подросткам с брекетами пришлось ждать час, прежде чем их пропустили, так как они тоже якобы звенели во время прохода через металлоискатели. У некоторых девушек случилась истерика.

Министерство образования Воронежской области заявило, что будет внимательно просматривать записи с камер наблюдения, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.

Ранее в Подмосковье ЕГЭ по русскому языку уже сдали 34,5 тысячи школьников. Данный предмет является обязательным для сдачи.