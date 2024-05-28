В Подмосковье 34,5 тыс школьников написали ЕГЭ по русскому языку

28 мая в Московской области прошел единый государственный экзамен по русскому языку, в котором приняли участие 34,5 тыс. школьников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Русский язык является обязательным экзаменом для всех выпускников. Чтобы получить аттестат, нужно набрать минимум 24 балла. Для тех, кто хочет сдать с отличием — не менее 70.

На выполнение экзамена отводилось 3,5 часа. Экзаменационная работа содержала задания базового и повышенного уровня сложности и состояла из двух частей. Первая часть включала 26 заданий с кратким ответом, которые проверяются автоматически, а во второй части участникам предстояло выполнить задание открытого типа с развернутым ответом — сочинение.

Для проведения ЕГЭ в Московской области было организовано 279 пунктов сдачи. Этот экзамен является самым массовым в регионе. Общественный контроль за процессом осуществляли 835 наблюдателей, среди которых 114 — представители союза молодежи. За проведением ЕГЭ онлайн наблюдали 460 человек.

Результаты экзамена будут известны не позднее 14 июня, их можно будет узнать в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и в личном кабинете участника ЕГЭ на сайте Регионального центра обработки данных.

Для тех, кто по уважительной причине не смог принять участие в аттестации, предусмотрен резервный день — 17 июня.

Следующий экзамен по математике базового уровня и профильной математике пройдет для выпускников в пятницу, 31 мая, а экзамен по обществознанию и физике состоится 4 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.