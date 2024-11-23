Рособнадзор рассматривает принципы ЕГЭ в экзаменах для мигрантов

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Рособнадзор предложил автоматизировать экзамены для мигрантов по принципам проведения школьного ЕГЭ, сообщает ТАСС .

В ведомстве считают целесообразным переход к компьютерному тестированию письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации с последующей роботизированной проверкой полученных данных.

По информации агентства, процедуру сдачи тестирования могут записывать на видео.

Такие меры показали свою эффективность при проведении ЕГЭ, отмечается в публикации.

Ранее в Госдуме предложили ввести Мигрант ID — документ электронной идентификации для въезжающих в Россию иностранцев.