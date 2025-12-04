Рослесхоз сообщил об отсутствии дефицита новогодних елок в России

Руководитель Рослесхоза Иван Советников заявил, что в России не ожидается дефицита новогодних елок к предстоящим праздникам, уже заготовлено около 300 тыс. деревьев, сообщает RT .

Он отметил, что многие жители предпочитают искусственные елки, а часть натуральных деревьев поступает из других стран.

Советников также рассказал, что объемы незаконной вырубки елей в последние годы снижаются. В прошлом году было выявлено 164 случая, что на 32% меньше, чем три года назад.

Глава ведомства напомнил, что за незаконную вырубку ели диаметром до 12 см в защитных лесах Подмосковья нарушителю грозит штраф около 12 тыс. рублей. Такой ущерб считается значительным и может привести к уголовной ответственности.

Ранее российские ритейлеры начали предлагать покупателям новогоднюю новинку — так называемые елки-половинки, предназначенные для владельцев малогабаритного жилья.

