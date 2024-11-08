«Роскосмос» опубликовал эпичные кадры извержения вулкан Шивелуч на Камчатке

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На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала эпичные кадры этого процесса в своем Telegram-канале .

Извержение началось 7 ноября. Специалисты утверждают, что вулкан выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 км над уровнем моря.

В результате получилось некое облако пепла, которое стало уплывать к северо-востоку.

За активностью вулкана следит спутник Роскосмоса «Арктика-М». С его помощью были сделаны кадры извержения.

Одна из жительниц Усть-Камчатска рассказала, что из-за извержения вулкана Шивелуч поселок покрыт толстым слоем пепла, школы и детские сады закрыты, а люди носят маски.