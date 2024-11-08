Не рискуют выходить на улицу: жители Камчатки рассказали об извержении вулкана
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Жители Усть-Камчатска привыкли к извержениям вулкана Шивелуч, однако в эти моменты стараются минимизировать выходы на улицу без крайней необходимости, сообщает Газета.ru.
Одна из местных жительниц поделилась, что поселок сейчас покрыт толстым слоем пепла. Люди носят маски, так как дышать очень трудно. Пепел ощущается в глазах и во рту, даже на зубах, и он скрипит, как мелкий цемент. Школы и детские сады закрыли после обеда.
Жители намеренно стараются не покидать свои дома. Они уже набрались опыта, поскольку извержения вулкана происходят довольно часто. Ситуация зависит от направления ветра и интенсивности извержения. Граждане не подают признаков паники. У них есть запасы воды и еды, магазины функционируют в обычном режиме, рассказала женщина.
Другая местная жительница отметила, что из-за дыма с другой стороны реки не видно сам поселок.
«На улице 1,5 см пепла. Я на улицу не рискнула выйти. Но люди ходят, им деваться некуда, у всех работа. Нам не привыкать. Туман из пепла такой, что Крутоберегово не видно, это другой берег, но он недалеко», — пояснила она.
7 ноября на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, который выбросил пепловый столб высотой до 11 км. Вследствие извержения Шивелуча была ограничена автотранспортная связь между поселками Ключи и Усть-Камчатск.
К 8 ноября вулкан произвел уже 3 пепловых выброса. Во время последнего облако пепла начало пермещаться между поселками Усть-Камчатск и Ключи.