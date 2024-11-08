Не рискуют выходить на улицу: жители Камчатки рассказали об извержении вулкана

Жители Усть-Камчатска привыкли к извержениям вулкана Шивелуч, однако в эти моменты стараются минимизировать выходы на улицу без крайней необходимости, сообщает Газета.ru .

Одна из местных жительниц поделилась, что поселок сейчас покрыт толстым слоем пепла. Люди носят маски, так как дышать очень трудно. Пепел ощущается в глазах и во рту, даже на зубах, и он скрипит, как мелкий цемент. Школы и детские сады закрыли после обеда.

Жители намеренно стараются не покидать свои дома. Они уже набрались опыта, поскольку извержения вулкана происходят довольно часто. Ситуация зависит от направления ветра и интенсивности извержения. Граждане не подают признаков паники. У них есть запасы воды и еды, магазины функционируют в обычном режиме, рассказала женщина.

Другая местная жительница отметила, что из-за дыма с другой стороны реки не видно сам поселок.

«На улице 1,5 см пепла. Я на улицу не рискнула выйти. Но люди ходят, им деваться некуда, у всех работа. Нам не привыкать. Туман из пепла такой, что Крутоберегово не видно, это другой берег, но он недалеко», — пояснила она.

7 ноября на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, который выбросил пепловый столб высотой до 11 км. Вследствие извержения Шивелуча была ограничена автотранспортная связь между поселками Ключи и Усть-Камчатск.

К 8 ноября вулкан произвел уже 3 пепловых выброса. Во время последнего облако пепла начало пермещаться между поселками Усть-Камчатск и Ключи.