сегодня в 15:24

Роскомнадзор заявил о прекращении DDoS-атаки на инфраструктуру ВГТРК

Медиахолдинг ВГТРК подвергся хакерской атаке, однако злоумышленникам не удалось нанести значительный ущерб компании. Сейчас, по данным Роскомнадзора, DDoS-атака на инфраструктуру ВГТРК прекратилась, пишет ТАСС .

Последний час Роскомнадзор не фиксирует DDoS-атак на инфраструктуру медиахолдинга. Специалисты ведут работу по устранению последствий хакерской атаки, которые оказались несущественными.

В настоящее время все ресурсы, принадлежащие ВГТРК, работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что после хакерской атаки в ВГТРК рухнул внутренний сервер, на котором хранятся исходные материалы сюжетов, выходящих в эфир. На работу самих телеканалов действия злоумышленников не повлияли.