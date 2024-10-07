Baza: в ВГТРК упал внутренний сервер после хакерской атаки

После хакерской атаки в ВГТРК перестал отвечать внутренний сервер. В результате не работает и программа Dalet, в которой находятся исходники сюжетов, сообщает Baza .

После взлома в ВГТРК многие журналисты не понимают, сохранятся ли теперь исходники или же будут удалены. Так, проблем с эфиром каналов у компании нет — он нигде не прерывался. Однако с наполненностью возникли трудности.

На протяжении нескольких часов в эфире появлялись архивные видео. Также сотрудники столкнулись с проблемами с временными пропусками. Из системы пропали все запросы, бумаги приходится заполнять вручную.

В понедельник компания ВГТРК подверглась хакерской атаке. Сообщалось, что прекратили работу все внутренние сервисы и трансляции.

В ВГТРК отметили, что хакеры не смогли нанести сильного вреда функционированию медиахолдинга. Все последствия устраняются.