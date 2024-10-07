Сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке
Внутренние сервисы и онлайн-вещание ВГТРК прекратились из-за хакерской атаки
Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори
Компания ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Внутренние сервисы и онлайн-вещание прекратили работу, сообщает Газета.ru.
«Даже интернета нет и телефонии. Это надолго», — сказал источник издания.
Собеседник рассказал, что с серверов стерли всю информацию, в том числе резервные копии. Проблема возникла ранним утром, а ее решение может занять довольно много времени.
Ранее хакеры разместили на сайте администрации Торопецкого округа Тверской области фото главы ГУР Украины Кирилла Буданова*. На снимке он представлен как глава округа.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.