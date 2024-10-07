Сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке

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«Даже интернета нет и телефонии. Это надолго», — сказал источник издания.

Собеседник рассказал, что с серверов стерли всю информацию, в том числе резервные копии. Проблема возникла ранним утром, а ее решение может занять довольно много времени.

Ранее хакеры разместили на сайте администрации Торопецкого округа Тверской области фото главы ГУР Украины Кирилла Буданова*. На снимке он представлен как глава округа.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.