Сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке

Внутренние сервисы и онлайн-вещание ВГТРК прекратились из-за хакерской атаки
Происшествия

Фото - © Андрей Журавлев / Фотобанк Лори

Компания ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Внутренние сервисы и онлайн-вещание прекратили работу, сообщает Газета.ru.

«Даже интернета нет и телефонии. Это надолго», — сказал источник издания.

Собеседник рассказал, что с серверов стерли всю информацию, в том числе резервные копии. Проблема возникла ранним утром, а ее решение может занять довольно много времени.

Ранее хакеры разместили на сайте администрации Торопецкого округа Тверской области фото главы ГУР Украины Кирилла Буданова*. На снимке он представлен как глава округа.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.