В ВГТРК озвучили последствия хакерской атаки

На предприятии работа ведется в штатном режиме, угрозы не зафиксировано. В данный момент специалисты заняты устранением последствий кибератаки.

Утром 7 октября появилась информация о хакерской атаке на платформы ВГТРК. Источник издания Газета.ru утверждал, что на медиахолдинг осуществлена «беспрецедентная» кибератака.

Информатор журналистов также заявлял, что в ходе атаки с серверов медиахолдинга стерли не только все данные, но и резервные копии. Не было «даже интернета и телефонии», и проблема была «очень серьезная», указывал источник.