В ВГТРК озвучили последствия хакерской атаки
ВГТРК: хакерская атака не нанесла ощутимого вреда сервисам медиахолдинга
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Атаковавшие онлайн-сервисы ВГТРК хакеры не смогли нанести сильного вреда функционированию медиахолдинга. С таким заявлением выступила пресс-служба телеканала, сообщает газета «Известия».
На предприятии работа ведется в штатном режиме, угрозы не зафиксировано. В данный момент специалисты заняты устранением последствий кибератаки.
Утром 7 октября появилась информация о хакерской атаке на платформы ВГТРК. Источник издания Газета.ru утверждал, что на медиахолдинг осуществлена «беспрецедентная» кибератака.
Информатор журналистов также заявлял, что в ходе атаки с серверов медиахолдинга стерли не только все данные, но и резервные копии. Не было «даже интернета и телефонии», и проблема была «очень серьезная», указывал источник.