Роскомнадзор подтвердил блокировку ряда порталов с аниме-контентом
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Ряд сайтов-библиотек аниме заблокировали в РФ из-за пропаганды ЛГБТ*. Это подтвердил Роскомнадзор, сообщает РИА Новости.
На сайте ведомства в едином реестре доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, появились следующие страницы: jut.su, animego.org, amedia.site, yummyani.me. К ним был ограничен доступ.
В Роскомнадзоре объяснили это тем, что сайты содержат материалы, пропагандирующие ЛГБТ* и педофилию.
Ведомство направляло уведомление с требованием удалить запрещенную информацию в отведенное время. Однако ресурсы не стали этого делать. В результате доступ к сайтам был ограничен.
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе сайтов с аниме-контентом в среду. Отмечается, что в январе текущего года надзорное ведомство уже блокировало сайты Animego.today, Animelib.me, Animego-online.org.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.