Пользователи по всей России жалуются на сбои в работе сайтов-библиотек аниме

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Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам для просмотра аниме

В среду российские пользователи массово жалуются на сбои в работе сайтов jutsu, AnimeGO, YummiAnime и других онлайн-библиотек аниме, сообщает Metaratings.ru .

Причиной сбоев стали действия Роскомнадзор, который начал ограничивать доступ к сайтам для просмотра аниме. При этом причина блокировки сайтов в настоящее время неизвестна.

В январе текущего года надзорное ведомство блокировало сайты Animego.today, Animelib.me, Animego-online.org и другие онлайн-библиотеки аниме. Причиной стала пропаганда ЛГБТ* в мультфильмах.

Ранее в Москве суд оштрафовал онлайн-сервис «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.