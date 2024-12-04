Пользователи по всей России жалуются на сбои в работе сайтов-библиотек аниме
Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам для просмотра аниме
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В среду российские пользователи массово жалуются на сбои в работе сайтов jutsu, AnimeGO, YummiAnime и других онлайн-библиотек аниме, сообщает Metaratings.ru.
Причиной сбоев стали действия Роскомнадзор, который начал ограничивать доступ к сайтам для просмотра аниме. При этом причина блокировки сайтов в настоящее время неизвестна.
В январе текущего года надзорное ведомство блокировало сайты Animego.today, Animelib.me, Animego-online.org и другие онлайн-библиотеки аниме. Причиной стала пропаганда ЛГБТ* в мультфильмах.
Ранее в Москве суд оштрафовал онлайн-сервис «Кинопоиск» на 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.