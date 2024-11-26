Сервис «Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн за пропаганду ЛГБТ*

сегодня в 21:48

В Москве суд оштрафовал «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных отношений

Таганский районный суд Москвы на 3 млн рублей оштрафовал онлайн-сервис «Кинопоиск» за пропаганду ЛГБТ*. Это не первое правонарушение платформы по аналогичной статье, сообщает ТАСС .

«Кинопоиск» признали виновным по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

Это не первый случай нарушения закона сервисом по аналогичной статье. Суд уже штрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за показ фильмов, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения, а также на 7 млн рублей за пропаганду педофилии.

Позднее-онлайн-сервис был вновь оштрафован на 2 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*.

Ранее стало известно, что в России предложили запретить «Сказку о мертвой царевне» Александра Пушкина из-за ЛГБТ*.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.