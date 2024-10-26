В России предложили запретить «Сказку о мертвой царевне» Пушкина из-за ЛГБТ*

Российские общественники предложили запретить «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина. В ней нашли пропаганду ЛГБТ*, сообщает SHOT .

Представители общественного движения обратились с заявлением в министерство культуры РФ. Они пожаловались на фразу «по усам текло, а в рот не попало», которая, по их словам, имеет скрытый смысл и пропагандирует ЛГБТ*.

Адвокат Александр Добровинский в ответ на это посоветовал изучить русский культурный код и произведения Пушкина в частности, чтобы понимать, о чем идет речь. Он отметил, что в сказках классика герои отказывались от еды и имитировали обед, «чтобы обмануть нечисть», так как «по преданиям, еда и напитки были проводником в мир мертвых».

Адвокат отметил, что не стоит «цепляться за фразы», а вместо этого надо более детально проанализировать и изучить их, увидев истинный скрытый смысл, а не тот, «который хочется увидеть».

Ранее православные не оценили фразу Филиппа Киркорова «котик, дай мне в ротик». Певца хотят проверить на пропаганду ЛГБТ*.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России