Православные не оценили слов Киркорова «котик, дай мне в ротик»

Киркорова проверят на пропаганду ЛГБТ* за сказанное на шоу Масленникова

Певца Филиппа Киркорова хотят проверить на пропаганду ЛГБТ* среди несовершеннолетних за фразу «котик, дай мне в ротик», которую поп-король адресовал мужчине с нарисованными кошачьими усами в ходе шоу. Реплика артиста возмутила православное движение «Сорок Сороков», сообщает Mash .

Киркоров произнес указанную фразу на шоу блогера Димы Масленникова. Православные активисты на этот счет заявили, что именно из-за программы обратили внимание на слова Киркорова, поскольку основная аудитория передачи — дети.

Активисты написали на Киркорова заявление в полицию.

На шоу, которое ранее опубликовали в Сети, Масленников задает гостю с нарисованными кошачьими усами вопрос: «Кто ты, котик?» В ответ на это мужчина говорит: «Всем привет, я не котик».

«Котик, котик, дай мне в ротик. У нас в детстве говорили — котик, котик, дай мне в ротик», — включился в беседу Киркоров.

После первой фразы певца гости начали смеяться.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России