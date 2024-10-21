Роскомнадзор ответил, заблокируют ли Twitch
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Роскомнадзор не планирует блокировать в России сервис Twitch, на котором ведут трансляции популярные стримеры. Об этом сообщили журналистам ТАСС в ведомстве.
18 октября суд в Москве оштрафовал Twitch на 8 миллионов рублей. Причиной тому послужил отказ сервиса удалить два интервью юриста Марка Фейгина* с бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. В видео, как считали в ведомстве, содержалась дискредитирующая ВС РФ информация.
Twich признавали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной к распространению в РФ информации).
Ранее в России заблокировали мессенджер Discord, пользующийся популярностью у геймеров. Роскомнадзор принял соответствующее решение из-за нарушения платформой российского законодательства.
*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ