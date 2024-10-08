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Discord в России заблокировали за нарушение законодательства

Роскомнадзор заблокировал в России мессенджер Discord. Такое решение ведомство приняло из-за нарушения платформой законодательства, сообщает ТАСС .

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что выполнение требований закона необходимо для предотвращения использования мессенджера в целях совершения терактов, вербовки россиян, продажи наркотиков.

Ранее пользователи сообщали, что при попытках открыть Discord видят бесконечный процесс загрузки как на сайте, так и в мобильном приложении. Об ошибках сервиса заявляли более 3 тыс. человек.