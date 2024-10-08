Пользователи Discord жалуются на массовый сбой в работе сайта и приложения

Пользователи сообщают, что при попытках открыть Discord видят бесконечный процесс загрузки как на сайте, так и в мобильном приложении. Об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector .

Всплеск жалоб на работу платформы для групповых аудио- и видеозвонков пришелся на 11:30 вторника. Об ошибках сервиса сообщили более 3 тыс. человек.

Больше всего жалоб зафиксировано в Камчатском крае. Там пользователи не могут войти в мобильное приложение.

За последние 24 часа 38% пользователей Discord не смогли пользоваться его функциями через приложение, 37% — через сайт. На общий сбой пожаловались 20% пользователей от числа зарегистрированных юзеров.