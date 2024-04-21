Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»

РКН сообщил об ограничении доступа к сайту организации «Репортеры без границ»

Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сайту международной организации «Репортеры без границ», сообщает пресс-служба ведомства.

«Доступ ограничивается к сайту», — говорится в сообщении универсального сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет».

«Репортеры без границ» — международная неправительственная организация. Миссия организации, заявленная на ее сайте: «Защита свободы прессы, журналистов и сетян во всем мире». Организация борется против цензуры и законов, ущемляющих свободу прессы, предоставляет финансовую помощь журналистам и СМИ.

Ранее стало известно, что саратовское издание «Свободные новости» были заблокированы на территории РФ. При этом в местном управлении Роскомнадзора заявили, что узнали о блокировке от самих журналистов.