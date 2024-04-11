В саратовском РКН заявили, что узнали о блокировке «Свободных новостей» от журналистов

Редакция саратовского издания «Свободные новости» заявила, что их сайт оказался заблокированным в России. По словам шеф-редактора СМИ Марии Алексашиной, причина блокировки им неизвестна, сообщает Газета.ru .

Шефред рассказала, что в саратовском управлении Роскомнадзора (РКН) заявили, что узнали о блокировке от самих журналистов. По словам сотрудников местного РКН, они «такими вопросами не занимаются».

«Мы обратились в федеральный Роскомнадзор, там нам никаких комментариев не предоставили, предложили написать обращение к ним, которое, в теории, они рассмотрят в течение пяти дней, на практике — мы не знаем», — сказала журналистка.

По словам шеф-редактора «Свободных новостей», издание оказалось под блокировкой впервые. Алексашина также заявила, что «во всех реестрах не написано», по инициативе какого именно органа заблокировали их информагентство, и какой конкретно материал мог смутить проверяющих.