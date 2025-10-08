Роскомнадзор нашел ЛГБТ*-пропаганду в интервью Собчак с Григорьевым-Аполлоновым

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что была вынуждена удалить с Youtube-канала «Осторожно: Собчак» интервью с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым из-за пропаганды ЛГБТ*.

«Вчера получили предписание Роскомнадзора, ведомство считает, что там есть признаки ЛГБТ*-пропаганды», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что была вынуждена подчиниться новому закону и удалить видео, так как живет и работает в РФ, а также «любит Россию и в горе, и в радости».

Собчак принесла извинения Сергею Григорьеву-Апполонову и зрителям за вынужденное удаление интервью по требованию Роскомнадзора.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

