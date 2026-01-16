Роскомнадзор частично блокирует работу Telegram в России

Роскомнадзор частично блокирует работу мессенджера Telegram на территории России. При этом полная блокировка не планируется, сообщает телеканал «Москва 24» .

«Да, это новые ограничения со стороны РКН», — прокомментировал источник на телеком-рынке массовые жалобы пользователей на медленную загрузку видео в мессенджере, которые начались с начала 2026 года.

При этом о полная блокировка в настоящее время не рассматривается. По словам зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, администрация Telegram достаточно эффективно взаимодействует с российскими властями.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что на данный момент нет оснований для разблокировки игровой платформы Roblox в России. Она была заблокирована в РФ в начале декабря.

