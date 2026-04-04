Роскачество в 2026 году проверит «дошираки», спортпитание и БАДы

Роскачество планирует в 2026 году провести проверку в отношении лапши быстрого приготовления, спортивного питания, БАДов и молочной продукции с высоким содержанием белка, сообщает РИА Новости .

Глава организации Максим Протасов сделал акцент на том, что в первую очередь будет проверяться такая растущая и емкая категория как лапша быстрого приготовления. По его словам, «дошираками» часто питаются офисные сотрудники, поэтому в организацию часто поступали просьбы о проведении проверки. Также Роскачество уделит внимание оценке спортивного питания и БАДов.

В прошлом году организация уже проверяла биологически активные добавки. Она нашла определенные нарушения в продукции с «Омега-3».

Кроме того, в планах на 2026 год — проверка молочной продукции с высоким содержанием белка и безглютеновой продукции. Роскачество выяснит, какие товары в этой категории имеют право находиться на полках розничных сетей, а какие обманывают покупателей.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал около 3 тыс. сайтов с запрещенными БАДами. Среди товаров, которые там продавались, были таблетки для похудения, препараты для щитовидной железы, лимфодренажный напиток, капсулы для сна.

