Роскачество предупредило о рисках для здоровья из-за отказа от обеда

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина предупредила, что отказ сотрудников от обеда может обернуться для работодателя штрафами и судебными исками, сообщает RT .

По словам эксперта, сам по себе добровольный отказ работника от обеденного перерыва не считается автоматическим нарушением. Однако ст. 108 Трудового кодекса РФ относит обед к личному времени сотрудника, которое не оплачивается, и обязывает работодателя предоставлять перерыв от 30 минут до двух часов.

«Однако на практике это создает для организации или ИП юридические угрозы, поскольку ст. 108 ТК России определяет обеденный перерыв как личное время работника, которое не подлежит оплате. Работодатель также обязан обеспечить перерыв продолжительностью не менее 30 минут и не более 2 часов в течение рабочего дня. Поощрение или игнорирование ситуации, когда человек трудится без отдыха, может трактоваться как нарушение режима труда», — предупредила Ганькина.

Эксперт отметила, что если руководство знает о пропуске обедов и не пресекает это, трудовая инспекция может квалифицировать бездействие как нарушение ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц и ИП составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудник вправе потребовать оплатить работу в обеденное время как сверхурочную по ст. 152 ТК РФ.

Ганькина добавила, что компаниям следует закрепить точное время обеда в правилах распорядка и не допускать работы в этот период, кроме случаев, когда перерыв невозможен по условиям производства.

