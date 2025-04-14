Росгвардейцы Подмосковья 27 тыс раз выезжали на охраняемые объекты по тревоге в 2025 г

С начала года сотрудники отделов вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области пресекли 40 краж с охраняемых объектов, оперативно реагируя на противоправные действия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержаны 55 подозреваемых в совершении преступлений, 7 из которых находились в розыске. Кроме того, за нарушения административного законодательства задержано свыше 13 тыс. граждан.

Сотрудники Росгвардии обеспечивают надежную защиту более 8 тыс. объектов различных категорий, расположенных не только на территории региона, но и за его пределами. В их числе финансовые учреждения, организации здравоохранения, офисы, квартиры, дачные дома, сетевые и частные торговые точки.

Так, в феврале этого года в Ленинском городском округе стражи порядка задержали двух мужчин, которые незаконно проникли на территорию охраняемого магазина с целью совершения кражи. Также нарушители пытались вскрыть кассовый аппарат с денежными средствами, однако в их планы вмешались оперативно прибывшие росгвардейцы.

Обезопасить свое имущество от преступных посягательств можно с помощью тревожной сигнализации. Современные устройства бывают стационарными, переносными или в виде брелока, который удобно носить с собой. При срабатывании сигнализации высокоточное навигационное оборудование мгновенно передает координаты на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Ближайший экипаж оперативно выезжает на место и за считанные минуты задерживает злоумышленника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.