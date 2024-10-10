Росфинмониторинг признал активистку Маршенкулову* террористкой

сегодня в 17:22

Росфинмониторинг внес общественного деятеля Залину Маршенкулову* в список террористов и экстремистов. Ее ФИО можно найти в соответствующем перечне государственного органа власти.

Маршенкулова* находится в списке под номером 8836. 6 сентября министерство юстиции России признало активистку иностранным агентом.

Общественная деятельница — либеральная феминистка. Она создала портал BreakingMad и Telegram-канал «Женская власть».

17 апреля 2024 года МВД РФ объявило Маршенкулову в розыск. Ее заочно арестовали и обвинили в оправдании теракта в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Пост был опубликован в Telegram-канале.

*Признана Минюстом в России иноагентом, а Росфинмониторингом внесена в перечень террористов и экстремистов.