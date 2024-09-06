Минюст России включил в реестр иноагентов активистку Залину Маршенкулову*

Активистку и автора Telegram-канала «Женская власть» Залину Маршенкулову* внесли в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.

Согласно опубликованной информации, Маршенкулова* выступала против СВО, пропагандировала нетрадиционные сексуальные отношения и распространяла недостоверную информацию о власти страны и ее решениях.

Также активистка участвовала в мероприятиях, которые проводила организация, признанная нежелательной в России, и призывала к сбору денег в помощь украинской армии. Маршенкулова* активно распространяла посты иностранных агентов. При этом активистка проживает за пределами России.

В мае этого года Маршенкулову* заочно арестовали на 2 месяца по делу об оправдании терроризма. По информации следствия, активистка в социальных сетях оправдывала теракт в Петербурге, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский. Сейчас она находится в Германии.

Также в реестр иноагентов включили политолога Давида Канкию*, журналиста Александра Савельева* и политического аналитика, бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского*.

* Физлицо, признанное иноагентом в России.