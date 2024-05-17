Оправдавшую убийство военкора Татарского феминистку заочно заключили под стражу

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Суд заочно арестовал активистку Маршенкулову по делу об оправдании терроризма

Перовский районный суд Москвы избрал меру пресечения для активистки и автора Telegram-канала «Женская власть» Залины Маршенкуловой. Ее заочно арестовали на 2 месяца по делу об оправдании терроризма, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Мера пресечения действует с момента ее задержания или с момента ее передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции.

Залинову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма).

По информации следствия, Меркулова в социальных сетях оправдывала теракт в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский. Сейчас она находится в Германии. В России активистку объявили в розыск.