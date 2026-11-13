«Росатом» провел мастер-класс в Одинцовском филиале МГИМО

Мастер-класс прошел в Международном институте энергетической политики и дипломатии (МИЭП) Одинцовского филиала МГИМО в рамках работы Клуба энергетического права. Его провела директор проекта департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Ольга Головихина. Темой встречи стал диалог с общественностью как инструмент продвижения инновационных проектов и его правовые аспекты.

В формате открытого диалога участники обсудили общественную приемлемость планов развития атомной отрасли и правовые рамки их согласования с населением. Они также рассмотрели современные тенденции и проблемы правового обеспечения участия общественности в принятии решений о развитии атомного энергопромышленного комплекса.

Ольга Головихина уделила особое внимание нормативно закрепленным процедурам общественных обсуждений как части лицензирования деятельности в области использования атомной энергии. Она разобрала гипотетические проблемные ситуации и способы их разрешения, рассказала о взаимодействии с научным и экспертным сообществами при подготовке и реализации инновационных проектов и ответила на вопросы студентов.

«Росатом» — мировой лидер по разработке и внедрению передовых ядерных технологий, стратегический партнер МГИМО и МИЭП и один из работодателей их выпускников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.