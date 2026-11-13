Концерт рэпера Scally Milano в Варшаве хотят отменить из-за угрозы безопасности

Польские общественники пытаются сорвать концерт 24-летнего российского рэпера Scally Milano в Варшаве. Они считают, что его треки представляют угрозу безопасности Польши, сообщает SHOT .

Scally Milano (Даниил Дмитриев) хочет выступить 4 декабря в варшавском Opera Club, который находится прямо в здании Национальной оперы. Но местные общественники против концерта. Они изучили треки артиста и посчитали, что в них присутствуют нелестные высказывания о польских девушках.

Шоу Дмитриева пытаются отменить и в польской дирекции Национальной оперы. Там посчитали проведение концерта российского рэпера недопустимым на фоне СВО и якобы «враждебных действий России» против Польши.

На сайте тура билеты на концерт Scally Milano в Польше все еще остаются в продаже, но без указания места проведения. Обычный билет обойдется в 150 злотых — примерно 3,3 тыс. рублей. За встречу с рэпером придется отдать 900 злотых (около 20 тыс. рублей). Самые дешевые билеты уже раскупили.

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